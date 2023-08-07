Авдонин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдонин Николай Алексеевич

Авдонин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдонин Алексей Ефимович

Мать: Авдонина Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
20.03.1958

Дочь: Фенькина - Авдонина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Авдонина -Рассказова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Авдонина -Рассказова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова - Авдонина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Авдонина -Рассказова Елена Константиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close