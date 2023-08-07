Авдонин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1958
Дочь: Фенькина - Авдонина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Авдонина -Рассказова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Авдонина -Рассказова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова - Авдонина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Авдонина -Рассказова Елена Константиновна
Смерть
Неизвестно