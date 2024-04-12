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Пертуева Акулина Григорьевна

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пертуева Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Пертуев Григорий Егорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пертуева Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Пертуев Григорий Егорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Пертуев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Пертуев Григорий Егорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пертуев Тит Григорьевич

Отец ребёнка: Пертуев Григорий Егорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Григорий Егорович

Смерть
Неизвестно
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