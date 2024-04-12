Пертуева Акулина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пертуева Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Пертуев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пертуева Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Пертуев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пертуев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Пертуев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Пертуев Григорий Егорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно