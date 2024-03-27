Хайретдинов Абдулвагап Имам
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения02.04.1870
Дата смерти04.10.1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1870
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Вагапова) Муршидя
Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы
Рождение ребёнка
1894
Сын: Вагапов Абдулкадер
Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Вагапова (Вагапова) Разия
Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы
Рождение ребёнка
07.05.1908
Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Вагапова) Асья
Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: (Вагапова) Халидя
Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы
Смерть
04.10.1937
Причина смерти: ВМН