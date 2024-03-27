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Хайретдинов Абдулвагап Имам

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

02.04.1870

Дата смерти

04.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1870

Отец: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862

Мать: (Хабибуллина) Бадрикамаль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Вагапова) Муршидя

Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы

Рождение ребёнка
1894

Сын: Вагапов Абдулкадер

Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Хайретдинов Абдулхалим

Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Вагапова (Вагапова) Разия

Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы

Рождение ребёнка
07.05.1908

Сын: Вагапов Рашид R-Y16505

Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Вагапова) Асья

Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Вагапова) Халидя

Мать ребёнка: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы

Смерть
04.10.1937
Причина смерти: ВМН

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