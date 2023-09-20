Миненко Андрей Петрович
Место рожденияКазахская ССР, Павлодарская обл., Бескарагайский р-н, с. Ново-Николаевка
Дата рождения20.08.1920
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1920
Рождение ребёнка
07.01.1951
Рождение ребёнка
25.11.1952
Рождение ребёнка
07.08.1957
Карагайлы, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
17.12.1963
Смерть
1977