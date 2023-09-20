Миненко Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миненко Андрей Петрович

Место рождения

Казахская ССР, Павлодарская обл., Бескарагайский р-н, с. Ново-Николаевка

Дата рождения

20.08.1920

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1920

Отец: Миненко Пётр Петрович

Мать: Миненко (Крамаренко) Антонина (Антонида) Анисимовна

Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Михайлова) Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
25.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Михайлова) Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
07.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Михайлова) Александра Прокопьевна

Карагайлы, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
17.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Михайлова) Александра Прокопьевна

Смерть
1977

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