Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Васильев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гладков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Смерть
Неизвестно

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