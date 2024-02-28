Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Смерть
Неизвестно