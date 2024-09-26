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Тронин Трофим Фёдорович

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Место рождения

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Тронин Фёдор Потапович

Мать: Тронина Агафья Борисовна

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.10.1870 ст.

Жена: Тронина (Вахрушева) Екатерина Ивановна

Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Конон Леонтьевич Тронин, Антон Леонтьевич Тронин, Федот Фёдорович Тронин
Рождение ребёнка
26.09.1878 ст.

Сын: Тронин Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Тронина (Вахрушева) Екатерина Ивановна

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния

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