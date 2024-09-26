Тронин Трофим Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Тронин Фёдор Потапович
Мать: Тронина Агафья Борисовна
Бракосочетание
18.10.1870 ст.
Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Конон Леонтьевич Тронин, Антон Леонтьевич Тронин, Федот Фёдорович Тронин
Рождение ребёнка
26.09.1878 ст.
Сын: Тронин Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Тронина (Вахрушева) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно