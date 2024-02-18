Глазырин Денис Иванович
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Глазырин Иван Алексеевич
Мать: не указана
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 6 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 10 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно