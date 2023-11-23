Семён Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Иоаннович

Семён Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Семен Иоаннович (1698 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Песошны Ростовского уезда. Жена его Фекла Ивановна (1700-?). Дети: Елена (1722-?) Петр (1726-?), жена его Мария И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Рождение ребёнка
1726

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Иоанн Семенов

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Иоанн Семенович (1734 — ?) Родился в семье священника села Песошны Ростовского уезда Семена Иоанновича. Служил священником в том же селе. Жена его Феодора Георгиевна (1734-?). Дети: Пелагея, супруга д... Показать все
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.