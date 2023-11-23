Семён Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Семен Иоаннович (1698 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Песошны Ростовского уезда. Жена его Фекла Ивановна (1700-?). Дети: Елена (1722-?) Петр (1726-?), жена его Мария И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
1726
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иоанн Семенов
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Иоанн Семенович (1734 — ?) Родился в семье священника села Песошны Ростовского уезда Семена Иоанновича. Служил священником в том же селе. Жена его Феодора Георгиевна (1734-?). Дети: Пелагея, супруга д... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Смерть
Неизвестно