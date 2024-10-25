Филимонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Матюшкина (Антипова) Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Филимонова Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Филимонова Капитолина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Капитолина

Смерть
Неизвестно

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