Филимонов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Филимонова Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Филимонова Капитолина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Капитолина
Смерть
Неизвестно