Шкловский (Куимов) Алексей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1968
Мать: Куимова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.09.1995
Сын: Шкловский Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунаева Ольга Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности