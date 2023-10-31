Шкловский (Куимов) Алексей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкловский (Куимов) Алексей Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1968

Отец: не указан

Мать: Куимова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
13.09.1995

Сын: Шкловский Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева Ольга Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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