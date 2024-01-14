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Макарцев Тарасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

26.08.1887

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Макарцев Пётр

Мать: Макарцева Аксинья Трофимовна

Рождение ребёнка
22.04.1888

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Марина Степановна

Ларионовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарцев Никита

Мать ребёнка: Марина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Степановна

Смерть
26.08.1887
Ларионовка
Причина смерти: Горячка
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