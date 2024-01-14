Макарцев Тарасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти26.08.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Макарцев Пётр
Рождение ребёнка
22.04.1888
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Марина Степановна
Ларионовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макарцев Никита
Мать ребёнка: Марина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Степановна
Смерть
26.08.1887
Ларионовка
Причина смерти: Горячка