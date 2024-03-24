Емельянова (Терентьева) Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Терентьева) Евдокия Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Федоров Терентий

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
1954

Сын: Емельянов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Емельянов Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: Емельянов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Емельянов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Анатолий

Смерть
Неизвестно
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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