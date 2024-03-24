Емельянова (Терентьева) Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Федоров Терентий
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1954
Сын: Емельянов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Емельянов Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Емельянов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Емельянов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Анатолий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно