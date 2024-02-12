Илларион Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларион Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

1894 г.р.
1897 г.р.
1899 г.р.
1904 г.р.
1907 г.р.
1908 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Данилов Никита

Мать: Семёнова Марфа

Рождение ребёнка
1894

Сын: Порфирий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Серафим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Илларион

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иларионов Порфирий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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