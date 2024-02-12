Илларион Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Данилов Никита
Мать: Семёнова Марфа
Рождение ребёнка
1894
Сын: Порфирий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Федор
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Серафим
Рождение ребёнка
1907
Сын: Илларион
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Клавдия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иларионов Порфирий
Смерть
Неизвестно