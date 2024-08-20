Стрельцова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович
Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович
Рождение ребёнка
23.10.1895
Дочь: (Стрельцова) Епистимия Викуловна
Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович
Рождение ребёнка
11.04.1899
Сын: Стрельцов Исаак Викулович
Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович
Рождение ребёнка
01.10.1900
Сын: Стрельцов Андрей Викулович
Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Стрельцов Денис Викулович
Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович
Рождение ребёнка
28.03.1909
Дочь: (Стрельцова) Ирина Викулова
Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович
Смерть
Неизвестно