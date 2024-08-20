Стрельцова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Викул Семенович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович

Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.10.1895

Дочь: (Стрельцова) Епистимия Викуловна

Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.04.1899

Сын: Стрельцов Исаак Викулович

Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Стрельцов Андрей Викулович

Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Стрельцов Денис Викулович

Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Стрельцов Иван Викулович

Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.03.1909

Дочь: (Стрельцова) Ирина Викулова

Отец ребёнка: Стрельцов Викул Семенович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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