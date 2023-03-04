Попыванова (Петухова) Катерина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Катерина Аникина
Отец ребёнка: Попыванов Аника Фёдорович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Аникина
Отец ребёнка: Попыванов Аника Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764