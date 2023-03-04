Попыванова (Петухова) Катерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыванова (Петухова) Катерина Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Катерина Аникина

Отец ребёнка: Попыванов Аника Фёдорович

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Аникина

Отец ребёнка: Попыванов Аника Фёдорович

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попыванов Аника Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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