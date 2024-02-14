Заика Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заика Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заика Степан Данилович

Мать: Заика (Боженко) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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