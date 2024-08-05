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Исидор Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1708

Сын: Иоанн Исидорович (Сидорович)

Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Евдокия (1-Я?) Исидоровна

Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)

Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Василий Исидорович (Сидорович)

Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия (2-Я) Исидоровна

Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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