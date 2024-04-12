Михаил Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Архипов

Михаил Архипов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Между 1861 и 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Архип Анисимов

Мать: Мать Михаил Архипов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1837

Дочь: Васса Михайлова

Мать ребёнка: Феодора Матвеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Рождение ребёнка
26.05.1839

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Феодора Матвеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.203, оп.745, д.1534 (1840) | 1840 метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства онго БогородицеРождественской церкви села Каз...
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Феодора Матвеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Матвеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1861 и 1869
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close