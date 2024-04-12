Михаил Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиМежду 1861 и 1869
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Архип Анисимов
Мать: Мать Михаил Архипов
Рождение ребёнка
06.04.1837
Дочь: Васса Михайлова
Мать ребёнка: Феодора Матвеева
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Рождение ребёнка
26.05.1839
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Феодора Матвеева
ф.203, оп.745, д.1534 (1840) | 1840 метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства онго БогородицеРождественской церкви села Каз...
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Феодора Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Матвеева
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1861 и 1869