Калинин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1992
Отец: Калинин Николай Дементьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
29.12.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности