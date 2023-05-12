Калинин Александр Николаевич 12.08.1992 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинин Александр Николаевич

Место рождения

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

12.08.1992

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1992

Отец: Калинин Николай Дементьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
29.12.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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