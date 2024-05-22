Счастливцов Петр Феофанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869
Отец: Счастливцов Фафан Климонтов
Мать: Васса Исакова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Феропонтова
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.
Сын: Счастливцов Косьма Петров
Мать ребёнка: Татьяна Феропонтова
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Дочь: Счастливцова Ольга Петрова
Мать ребёнка: Татьяна Феропонтова
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Дочь: Счастливцова Анисья Петрова
Мать ребёнка: Татьяна Феропонтова
Смерть
Неизвестно