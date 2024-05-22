Счастливцов Петр Феофанов Вычислено 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСчастливцов Петр Феофанов

Счастливцов Петр Феофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1825 по 1833 г.р.

Мать

Вычислено 1833 г.р.

Жена

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: Счастливцов Фафан Климонтов

Мать: Васса Исакова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Феропонтова

Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.

Сын: Счастливцов Косьма Петров

Мать ребёнка: Татьяна Феропонтова

Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Дочь: Счастливцова Ольга Петрова

Мать ребёнка: Татьяна Феропонтова

Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Дочь: Счастливцова Анисья Петрова

Мать ребёнка: Татьяна Феропонтова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.