Сафронов Тимофей Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Сафрон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сафронов Иоанн Тимофеевич
Мать ребёнка: Сафронова Анисья Иоанновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сафронов Финогент Тимофеевич
Мать ребёнка: Сафронова Анисья Иоанновна
Смерть
1822