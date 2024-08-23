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Сафронов Тимофей Сафронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Сафрон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Анисья Иоанновна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сафронов Иоанн Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафронова Анисья Иоанновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сафронов Финогент Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафронова Анисья Иоанновна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1822
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

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