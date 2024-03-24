Боталова Анисья Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Боталова Вера Наумова
Отец ребёнка: Боталов Наум Парфенов
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Смерть
Неизвестно