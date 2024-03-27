Якобсон (Блюмкина) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Блюмкин Абрам
Мать: Блюмкина (Блюмкина) Анна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Якобсон Абрам
Отец ребёнка: Якобсон Давыд
Рождение ребёнка
07.02.1900
Сын: Якобсон Леонтий
Отец ребёнка: Якобсон Давыд
Рождение ребёнка
1903
Сын: Якобсон Илья
Отец ребёнка: Якобсон Давыд
Рождение ребёнка
17.07.1905
Сын: Якобсон Хаим
Отец ребёнка: Якобсон Давыд
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Суздальницкая (Якобсон) Вера
Отец ребёнка: Якобсон Давыд
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Ротенберг (Якобсон) Рахиль
Отец ребёнка: Якобсон Давыд
Рождение ребёнка
1909
Сын: Якобсон Михаил
Отец ребёнка: Якобсон Давыд
Смерть
1916