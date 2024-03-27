Якобсон (Блюмкина) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон (Блюмкина) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Блюмкин Абрам

Мать: Блюмкина (Блюмкина) Анна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Якобсон Абрам

Отец ребёнка: Якобсон Давыд

Рождение ребёнка
07.02.1900

Сын: Якобсон Леонтий

Отец ребёнка: Якобсон Давыд

Рождение ребёнка
1903

Сын: Якобсон Илья

Отец ребёнка: Якобсон Давыд

Рождение ребёнка
17.07.1905

Сын: Якобсон Хаим

Отец ребёнка: Якобсон Давыд

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Суздальницкая (Якобсон) Вера

Отец ребёнка: Якобсон Давыд

Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Ротенберг (Якобсон) Рахиль

Отец ребёнка: Якобсон Давыд

Рождение ребёнка
1909

Сын: Якобсон Михаил

Отец ребёнка: Якобсон Давыд

Смерть
1916

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