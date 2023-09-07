Кузихина (Миронова) Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузихина (Миронова) Нина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Илья

Мать: Миронова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузихина Галина Константиновна

Отец ребёнка: Кузихин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузихин Сергей Константинович

Отец ребёнка: Кузихин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузихина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Кузихин Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузихин Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
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