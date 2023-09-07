Кузихина (Миронова) Нина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузихина Галина Константиновна
Отец ребёнка: Кузихин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузихин Сергей Константинович
Отец ребёнка: Кузихин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузихина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Кузихин Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно