Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Яков Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Домна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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