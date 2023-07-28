Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Яков Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Домна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно