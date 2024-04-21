Галицкая (Рысич) Иустиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкая (Рысич) Иустиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Рысич Василий Павлович

Мать: Рысич Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галицкий Василий Николаевич

Рождение ребёнка
09.11.1932

Дочь: (Галицкая) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Галицкий Василий Николаевич

Житомир, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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