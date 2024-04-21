Галицкая (Рысич) Иустиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Рысич Василий Павлович
Мать: Рысич Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1932
Дочь: (Галицкая) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Галицкий Василий Николаевич
Житомир, Житомирська область
Смерть
Неизвестно