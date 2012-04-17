Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна

Место рождения

Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

15.05.1934

Дата смерти

17.04.2012

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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1965 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1934

Отец: Гареев Шарифьян Давлетгареевич

Мать: Гараева (Галиуллина) Гультуташ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович

Рождение ребёнка
12.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович

Рождение ребёнка
25.10.1958

Сын: Давлетбаев Фидарис Идуартович

Отец ребёнка: Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович

Рождение ребёнка
10.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович

Рождение ребёнка
11.01.1965

Сын: Давлетбаев Фавит Идуартович

Отец ребёнка: Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович

Рождение ребёнка
13.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович

Смерть
17.04.2012

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