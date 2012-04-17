Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна
Место рожденияДеревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения15.05.1934
Дата смерти17.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1955
Рождение ребёнка
25.10.1958
Сын: Давлетбаев Фидарис Идуартович
Отец ребёнка: Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович
Рождение ребёнка
10.06.1961
Рождение ребёнка
11.01.1965
Сын: Давлетбаев Фавит Идуартович
Отец ребёнка: Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович
Рождение ребёнка
13.02.1971
Смерть
17.04.2012