Наумова (Ушенина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Ушенина) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Анатолий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1962

Дочь: Павлова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Наумов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
21.06.1970

Дочь: Павлова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Наумов Анатолий Михайлович

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