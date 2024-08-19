Наумова (Ушенина) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1962
Дочь: Павлова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Наумов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1970
Дочь: Павлова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Наумов Анатолий Михайлович