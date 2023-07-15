Сарыпова (Супранович) Вера Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938
Отец: Супранович Викентий
Мать: Супранович Мария
Рождение ребёнка
05.06.1959
Дочь: Лобанова (Сарыпова) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Сарыпов Виктор Мхайлович
Рождение ребёнка
25.12.1969
Дочь: Панамарева (Сарыпова) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно