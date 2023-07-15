Сарыпова (Супранович) Вера Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарыпова (Супранович) Вера Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: Супранович Викентий

Мать: Супранович Мария

Рождение ребёнка
05.06.1959

Дочь: Лобанова (Сарыпова) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Сарыпов Виктор Мхайлович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.12.1969

Дочь: Панамарева (Сарыпова) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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