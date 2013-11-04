Смирнова (Толмачева) Валентина Константиновна 04.11.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Толмачева) Валентина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1950

Дата смерти

04.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1950

Отец: Толмачев Константин Иванович

Мать: Толмачева (Большедворская) Анастасия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
19.07.1978

Дочь: Смирнова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Смирнов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
14.06.1984

Сын: Смирнов Александр Викторович

Отец ребёнка: Смирнов Виктор Александрович

Смерть
04.11.2013

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