Смирнова (Толмачева) Валентина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1950
Дата смерти04.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1978
Дочь: Смирнова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Смирнов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
14.06.1984
Сын: Смирнов Александр Викторович
Отец ребёнка: Смирнов Виктор Александрович
Смерть
04.11.2013