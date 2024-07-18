Иванов Осип Иванович
Место рождениядеревня Именево, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияОколо 1904
Дата смерти12.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Якимова) Ольга Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
12.09.1941