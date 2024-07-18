Иванов Осип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Осип Иванович

Место рождения

деревня Именево, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

12.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Якимова) Ольга Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Якимова) Ольга Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Якимова) Ольга Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Якимова) Ольга Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Якимова) Ольга Якимовна

Смерть
12.09.1941

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