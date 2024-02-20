Распутина (Протопопова) Галина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распутина (Протопопова) Галина Ильинична

Место рождения

Васьково, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

17.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1956

Отец: Протопопов Илья Яковлевич

Мать: Протопопова (Каменская) Екатерина Александровна

Васьково, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распутин Вячеслав Анатольевич

Рождение ребёнка
26.02.1986

Дочь: Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Распутин Вячеслав Анатольевич

Рождение ребёнка
09.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Распутин Вячеслав Анатольевич

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

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