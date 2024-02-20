Распутина (Протопопова) Галина Ильинична
Место рождения
Дата рождения17.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1986
Дочь: Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Распутин Вячеслав Анатольевич
Рождение ребёнка
09.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Распутин Вячеслав Анатольевич
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край