Крылова Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Евгения Дмитриевна

Место рождения

Ярославская обл., с/п Семибратово, д. Ломы

Дата рождения

06.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888

Отец: Крылов Дмитрий Иванович

Мать: Анна Яковлевна

Ярославская обл., с/п Семибратово, д. Ломы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюленев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
03.10.1909

Дочь: Тюленева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тюленев Михаил Федорович

Ярославская обл(Ивановская), Гаврилов-Ямский район, д. Кузовково
Смерть
Неизвестно

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