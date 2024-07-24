Крылова Евгения Дмитриевна
Место рожденияЯрославская обл., с/п Семибратово, д. Ломы
Дата рождения06.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888
Отец: Крылов Дмитрий Иванович
Мать: Анна Яковлевна
Ярославская обл., с/п Семибратово, д. Ломы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1909
Дочь: Тюленева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тюленев Михаил Федорович
Ярославская обл(Ивановская), Гаврилов-Ямский район, д. Кузовково
Смерть
Неизвестно