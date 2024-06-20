Буянова Мария Матвеевна До 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБуянова Мария Матвеевна

Буянова Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буянов (Буянов) Ольга Даниловна

Отец ребёнка: Буянов Даниил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Даниил Петрович

Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Буянов Илья Данилович

Отец ребёнка: Буянов Даниил Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Буянов Георгий Данилович

Отец ребёнка: Буянов Даниил Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.09.1903

Сын: Буянов Сергей Данилович

Отец ребёнка: Буянов Даниил Петрович

Оренбург, Россия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Буянов Виктор Данилович

Отец ребёнка: Буянов Даниил Петрович

Казалинск, Казалинский район, Кызылординская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.