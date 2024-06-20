Буянова Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буянов (Буянов) Ольга Даниловна
Отец ребёнка: Буянов Даниил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1896
Отец ребёнка: Буянов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1898
Отец ребёнка: Буянов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
23.09.1903
Отец ребёнка: Буянов Даниил Петрович
Оренбург, Россия
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Буянов Даниил Петрович
Казалинск, Казалинский район, Кызылординская область
Смерть
Неизвестно