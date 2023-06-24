Новосельцева Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Новосельцев Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосельцева Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Новосельцев Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Новосельцева Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Новосельцев Степан Михайлович
Смерть
1984