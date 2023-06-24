Новосельцева Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосельцева Наталья Алексеевна

Новосельцева Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Новосельцев Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосельцева Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Новосельцев Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Новосельцева Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Новосельцев Степан Михайлович

Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.