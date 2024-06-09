Рыбаков Фёдор Павлович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбаков Фёдор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Рыбаков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Преснякова Аксинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснякова Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Преснякова Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Марина Федоровна

Мать ребёнка: Преснякова Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
02.12.1934

Дочь: Рыбакова Анфиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Преснякова Аксинья Петровна

Смерть
Неизвестно
Витебске область, Городского района, деревня Горлашки

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