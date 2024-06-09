Рыбаков Фёдор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Рыбаков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Преснякова Аксинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Преснякова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Марина Федоровна
Мать ребёнка: Преснякова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1934
Дочь: Рыбакова Анфиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Преснякова Аксинья Петровна
Смерть
Неизвестно
Витебске область, Городского района, деревня Горлашки