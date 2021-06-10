Каляскин Андрей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаляскин Андрей Константинович

Каляскин Андрей Константинович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

02.06.1957

Дата смерти

10.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
25.11.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1978

Сын: Синицын Алексей Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Развод
12.02.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
26.03.1982

Жена: Смирнова Елена Александровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
10.06.2021
г.Красногорск, с.Ангелово, Московская обл., Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.