Каляскин Андрей Константинович
Место рождения
Дата рождения02.06.1957
Дата смерти10.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.11.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1978
Сын: Синицын Алексей Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
12.02.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.03.1982
Смерть
10.06.2021
г.Красногорск, с.Ангелово, Московская обл., Россия