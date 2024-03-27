Lindeman (Kulmala) Vendla
Место рожденияHeinola, Finland
Дата рождения07.07.1900
Дата смерти02.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Lindeman Sulo August
Работа или профессия
Неизвестно
Tehdastyöläinen vaneritehtaassa
Рождение ребёнка
02.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lindeman Sulo August
Смерть
02.03.1985