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Lindeman (Kulmala) Vendla

Место рождения

Heinola, Finland

Дата рождения

07.07.1900

Дата смерти

02.03.1985

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900

Отец: Kulmala (Näättä) Anton

Мать: Kulmala (Tyllilä) Saara (Sara) Maria Johanintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lindeman Sulo August

Работа или профессия
Неизвестно
Tehdastyöläinen vaneritehtaassa
Рождение ребёнка
02.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lindeman Sulo August

Смерть
02.03.1985

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