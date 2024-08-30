Петриченко Павел Касьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти21.10.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Петриченко Касьян Прокофиев
Мать: Петриченко ???
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1875
Сын: Петриченко Дмитрий Павлов
Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева
Ваганичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1880
Дочь: Петриченко Елисавета Павлова
Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
25.10.1882
Дочь: Петриченко Параскева Павлова
Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
25.10.1882
Дочь: Петриченко Неонила Павлова
Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
05.09.1884
Дочь: Петриченко Анна Павлова
Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
27.02.1887
Сын: Петриченко Василий Павлов
Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
25.03.1889
Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева
Смерть
21.10.1912
Умер в 85 лет от старости