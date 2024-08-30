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Петриченко Павел Касьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

21.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Петриченко Касьян Прокофиев

Мать: Петриченко ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петриченко Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
18.09.1875

Сын: Петриченко Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева

Ваганичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1880

Дочь: Петриченко Елисавета Павлова

Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1882

Дочь: Петриченко Параскева Павлова

Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1882

Дочь: Петриченко Неонила Павлова

Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1884

Дочь: Петриченко Анна Павлова

Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Петриченко Василий Павлов

Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.03.1889

Сын: Петриченко Иван Павлов

Мать ребёнка: Петриченко Евдокия Григорьева

Вербовка, Чернігівська область
Смерть
21.10.1912
Вербовка, Чернігівська область
Умер в 85 лет от старости

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