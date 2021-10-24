Чекалов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1936
Дата смерти24.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекалова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекалова Раиса Петровна
Смерть
24.10.2021