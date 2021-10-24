Чекалов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1936

Дата смерти

24.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1936

Отец: Чекалов Александр Акимович

Мать: Чекалова (Гусева) Варвара Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Раиса Петровна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Раиса Петровна

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Раиса Петровна

Смерть
24.10.2021

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