Кропин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1910
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1910
Отец: Кропинов Гаврила
Мать: Бардина (Бардина) ?
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кропин Владимир Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1935
Дочь: Оглобличева (Кропина) Нина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1939
Сын: Кропин Геннадий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1939
Сын: Кропин Николай Викторович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно