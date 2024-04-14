Кропин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1910

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1910

Отец: Кропинов Гаврила

Мать: Бардина (Бардина) ?

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кропин Владимир Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1935

Дочь: Оглобличева (Кропина) Нина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1939

Сын: Кропин Геннадий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1939

Сын: Кропин Николай Викторович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1943
Похороны
Неизвестно

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