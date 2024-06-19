Міхаіл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМіхаіл

Міхаіл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1832 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Захары

Мать: Гурская Агата

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Іван

Мать ребёнка: Кацярына Іосіфаўна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кацярына Іосіфаўна

Рождение ребёнка
10.12.1887

Сын: Аляксандр

Мать ребёнка: Кацярына Іосіфаўна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пётр

Мать ребёнка: Кацярына Іосіфаўна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.