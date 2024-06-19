Міхаіл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Захары
Мать: Гурская Агата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Іван
Мать ребёнка: Кацярына Іосіфаўна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кацярына Іосіфаўна
Рождение ребёнка
10.12.1887
Сын: Аляксандр
Мать ребёнка: Кацярына Іосіфаўна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Пётр
Мать ребёнка: Кацярына Іосіфаўна
Смерть
Неизвестно