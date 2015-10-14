Лазарева (Жидкова) Людмила Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1947
Дата смерти14.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1947
Отец: Жидков Евгений Васильевич
Мать: Жидкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Владимир Павлович
Бракосочетание
04.06.1967
Рождение ребёнка
07.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Владимир Павлович
Смерть
14.10.2015