Лазарева (Жидкова) Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Жидкова) Людмила Евгеньевна

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Место рождения

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.04.1947

Дата смерти

14.10.2015

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1947

Отец: Жидков Евгений Васильевич

Мать: Жидкова Анна Васильевна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Владимир Павлович

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.06.1967

Муж: Лазарев Владимир Павлович

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Владимир Павлович

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.10.2015
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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