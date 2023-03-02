Схоменко Григорий Яковлевич
Место рожденияАлтайский край, Карасукский р-н, Нестеровский с/с
Дата рождения1906
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Схоменко Яков Павлов
Мать: Схоменко Марфа Михайлова
Алтайский край, Карасукский р-н, Нестеровский с/с
Рождение ребёнка
10.04.1935
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
30.03.1941
Сын: Схоменко Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Военная служба
Неизвестно
Карасукский РВК, Алтайский край, Карасукский р-н
Смерть
1942
Причина смерти: На войне