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Схоменко Григорий Яковлевич

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Место рождения

Алтайский край, Карасукский р-н, Нестеровский с/с

Дата рождения

1906

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Схоменко Яков Павлов

Мать: Схоменко Марфа Михайлова

Алтайский край, Карасукский р-н, Нестеровский с/с
Рождение ребёнка
10.04.1935

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
30.03.1941

Сын: Схоменко Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Военная служба
Неизвестно
Карасукский РВК, Алтайский край, Карасукский р-н
Смерть
1942
Причина смерти: На войне
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