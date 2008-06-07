(Архипова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1913
Дата смертиОколо 07.06.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1913
Отец: Архипов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамонов Анатолий
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1949
Смерть
Около 07.06.2008