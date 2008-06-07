(Архипова) Ольга 05.07.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Архипова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1913

Дата смерти

Около 07.06.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1913

Отец: Архипов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Анатолий

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Анатолий

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Анатолий

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Анатолий

Смерть
Около 07.06.2008

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