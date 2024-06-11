Ираида Васильева
Место рождения
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1915 ст.
Муж: Евфимий Петров
Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Жениху 23, невесте 20. Поручители д. Иштомар Никита Петров, д. Блинова Назар Трофимов. По нев. д. Замошье Никита Федоров, д. Абрамовская Тимофей Васильев.
Смерть
Неизвестно