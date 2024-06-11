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Ираида Васильева

Место рождения

Абрамовская, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамовская, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
15.05.1915 ст.

Муж: Евфимий Петров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Жениху 23, невесте 20. Поручители д. Иштомар Никита Петров, д. Блинова Назар Трофимов. По нев. д. Замошье Никита Федоров, д. Абрамовская Тимофей Васильев.
Смерть
Неизвестно

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