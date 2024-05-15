Клунко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клунко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клунко Александра (Шура) Михайловна

Мать ребёнка: Прасковея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клунко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Прасковея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клунко Петр Михайлович

Мать ребёнка: Прасковея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клунко Яков Михайлович

Мать ребёнка: Прасковея

Рождение ребёнка
1910

Сын: Клунко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Прасковея

Смерть
Неизвестно

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