Клунко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клунко Александра (Шура) Михайловна
Мать ребёнка: Прасковея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клунко Василий Михайлович
Мать ребёнка: Прасковея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковея
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Прасковея
Смерть
Неизвестно