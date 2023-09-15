Насонова (Чеховская) Дарья Леоновна (Леонтьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова (Чеховская) Дарья Леоновна (Леонтьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.

Сын: Насонов Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Насонов Антон Исаевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: Иван Федоров Олейников, Евдокия Семенова Михалева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насонов Антон Исаевич

Смерть
Неизвестно
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