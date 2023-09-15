Насонова (Чеховская) Дарья Леоновна (Леонтьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.
Сын: Насонов Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Насонов Антон Исаевич
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: Иван Федоров Олейников, Евдокия Семенова Михалева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно