Царёва (Никишина) Татьяна Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёва (Никишина) Татьяна Исаевна

Место рождения

деревня Хотяновка, Тульская губерния, недалеко от города Алексин

Дата рождения

11.01.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1914 ст.

Отец: Никишин Исай Никандрович

Мать: не указана

деревня Хотяновка, Тульская губерния, недалеко от города Алексин
Рождение ребёнка
02.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царёв Михаил

Смерть
Неизвестно
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