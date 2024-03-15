Царёва (Никишина) Татьяна Исаевна
Место рождениядеревня Хотяновка, Тульская губерния, недалеко от города Алексин
Дата рождения11.01.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1914 ст.
Отец: Никишин Исай Никандрович
деревня Хотяновка, Тульская губерния, недалеко от города Алексин
Рождение ребёнка
02.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царёв Михаил
Смерть
Неизвестно