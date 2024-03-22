Охват Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти17.04.1942
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Охват Андрей Маркович
Мать: Охват Агафья Захаровна
Усыновлен Андреем Марковичем Охват
Рождение ребёнка
10.01.1941
Дочь: Охват Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Охват Дарья
Попал в плен (военное)
28.08.1941
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Охват Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охват Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Охват Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охват Дарья
Смерть
17.04.1942
Австрия
ВОВ. Погиб в Австрии, концлагерь Шпитталь