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Охват Николай Андреевич

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Место рождения

Великомихайловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1912

Дата смерти

17.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Охват Андрей Маркович

Мать: Охват Агафья Захаровна

Великомихайловка, Дніпропетровська область
Усыновлен Андреем Марковичем Охват
Рождение ребёнка
10.01.1941

Дочь: Охват Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Охват Дарья

Попал в плен (военное)
28.08.1941
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охват Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Охват Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охват Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Охват Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охват Дарья

Смерть
17.04.1942
Австрия
ВОВ. Погиб в Австрии, концлагерь Шпитталь
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